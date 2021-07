Napoli: Menna, da oggi sarà più facile cambiare nome all'anagrafe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E stata approvata oggi una importante delibera, molta sentita del sindaco e da tutta l'amministrazione, che riguarda il delicato e a volte tortuoso procedimento di riconoscimento all'anagrafe del cambio di nome". Lo ha affermato in una nota l'assessore comunale alle pari opportunità Francesca Menna: "Con questa delibera, è stato tracciato l'indirizzo tecnico-burocratico per facilitare il percorso amministrativo del cambio di nome per quelle persone che hanno ricevuto la sentenza dal tribunale del cambio di sesso. Sarà quindi la direzione anagrafe centrale a raccogliere dalle 10 municipalità queste legittime istanze rendendo più snello e celere l'iter procedurale". Quindi ha concluso: " E' un contributo speciale e concreto per il Pride di domani, abbiamo compiuto un atto doveroso verso la comunità trans di Napoli e un passo in avanti lungo la strada dell'affermazione dei diritti costituzionali della persona. Ringrazio l'assessore Chiodo che ha la delega all'innovazione digitale e l'assessore Galiero con delega all'anagrafe che hanno firmato con me la Delibera e ringrazio, inoltre, i Servizi che hanno partecipato con slancio a realizzare questo percorso". (Ren)