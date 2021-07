Abruzzo: "Scienza e Pace", Marsilio al meeting di Teramo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ci ha appena ricordato oggi Mons. Viganò, siamo tutti soggetti ad una 'infodemia' che impedisce l'approfondimento e la scoperta della verità reale; la menzogna, la falsità, la strumentalizzazione delle notizie e dei dati manipolati conduce al conflitto; più la ricerca diventa sempre maggiormente orientata verso la verità, meglio si costruisce la pace per il futuro", ha dichiarato il presidente Marsilio. Parlando dell'entità degli stanziamenti finanziari in favore dell'Università e della Ricerca Scientifica, Marco Marsilio ha detto che "questo è sempre stato un grande tema che ha posto l'Italia in ritardo rispetto agli altri Paesi sviluppati e al resto dell'Occidente: la percentuale di prodotto interno lordo destinata all'Università, all'istruzione e alla ricerca scientifica è sempre stata molto al di sotto della media europea, ma ci aspettiamo che in futuro si possa cambiare passo e che possano arrivare maggiori risorse". A proposito dei centri di ricerca che in Abruzzo svolgono una funzione importante nella conquista di nuovi spazi del sapere, l'assessore Quaresimale che detto che durante la pandemia, "un centro come l'Istituto zooprofilattico di Teramo, attraverso la ricerca ha consentito all'Abruzzo di essere tra le prime Regioni che sono state in grado di isolare i contagi". (Gru)