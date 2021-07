Imprese: Costa Crociere presenta la nuova nave Costa Firenze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La città di Savona accoglie con gioia la nuova nave Costa Firenze proprio nell'anno in cui si celebrano i 25 anni di presenza di Costa Crociere nel porto savonese", ha dichiarato Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona. "In questo quarto di secolo siamo cresciuti insieme e nei cinque anni del nostro mandato c'è sempre stata grande collaborazione su progetti di inclusione e sostenibilità ai quali ci siamo dedicati, oltre al grande sostegno alle iniziative culturali. Siamo felici che la nave Costa Firenze arrivi a Savona proprio nel momento in cui anche la nostra città celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, con una esposizione nella Pinacoteca civica dedicata ai preziosi volumi danteschi normalmente conservati nel Fondo antico della Biblioteca civica". "Per i viaggiatori la sostenibilità è diventata una necessità", ha dichiarato il presidente Enit, Giorgio Palmucci. "È un laboratorio in fermento quello del turismo sostenibile, aperto a interazioni con più attori portatori di competenze. L'interesse per i viaggi guidati dall'esperienza è sempre in aumento e lo dimostra il successo delle rotte che celebriamo ancora oggi. Ben apprezziamo lo sforzo e l'impegno delle compagnie di navigazione di orientare sempre di più la tecnologia ai nuovi valori del mondo del viaggio che cambia". (Com)