- "Abbiamo da sottolineare risultati importanti in Campania. Sfondato il muro dei 5 mln di cittadini vaccinati. Di questi, 1,7 mln hanno ricevuto la doppia dose e 3,3 una sola. Registrata in questa settimana una ripresa di vaccinazioni". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)