© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio essere puntiglioso: rispetto a misure nazionali, quei decreti obbligano comunque a tenere la mascherina alle fiere, ai supermercati e nei negozi. Noi abbiamo aggiunto solo per strada. Il senso di quella decisione: anziché finzioni stupida, in Campania bisogna metterla subito appena usciti perché assembramento c’è sempre". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)