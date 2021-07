Covid: De Luca, variante Delta contagia in 10 secondi, mascherina salva vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mascherina è piccolo sacrificio che chiedo ai nostri cittadini che potrà portare un grande beneficio. È un fastidio? Bene, lo è anche il casco sulla moto o la cintura in macchina. Ma è aiuto a salvarti la vita. Noi abbiamo scenario di maggiore tranquillità per milioni di vaccinati ma dobbiamo essere prudenti: noi territorio difficile. Contagiosità variante Delta si sviluppa in dieci secondi. Il tempo di salutare un amico. Vale la pena di correre questi rischi? Continuiamo a essere responsabili". Lo ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)