- Il Consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia, a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, ha approvato il progetto di bilancio 2020. Inoltre, sarebbe stata fissata per il 21 luglio l'Assemblea in prima convocazione e per il 2 agosto in seconda.(Rin)