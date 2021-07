Imprese: Abruzzo, Link primo operatore a Giulianova e Silvi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Parte anche a Giulianova, come già accaduto in molte importanti realtà italiane ed europee, il servizio di monopattini in sharing che verranno messi a disposizione di cittadini e turisti nei punti strategici della nostra città: un servizio smart, sicuro e pratico, con una tecnologia tra le più avanzate del settore”, ha affermato il sindaco di Giulianova Jwan Costantini. “Un’iniziativa innovativa ed ecosostenibile, che prevede la facilitazione dello spostamento all'interno della città per una migliore fruibilità turistica che quest'anno abbiamo voluto sviluppare in più possibilità di scelta, con l'intento di collegare i centri turistici con tutti i punti della città”, ha continuato l’assessore al Turismo Marco Di Carlo. “Si potranno quindi scegliere svariati mezzi, attraverso i quali scoprire le ricchezze cittadine: dal trenino turistico al bus panoramico Giulia Express, fino alla dotazione di monopattini elettrici, le cui stazioni verranno ben distribuite in città al fine disincentivare l’utilizzo delle auto e facilitare ogni tipo di spostamento”, ha aggiunto. (segue) (Com)