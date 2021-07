Covid: Rezza (Salute), preoccupazione per varianti, mantenere prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un po' di preoccupazione per la circolazione di nuove varianti del virus: la variante inglese è ancora predominante, seguita dalla variante Delta, o indiana, che è sopra il 20 per cento e da quella brasiliana, intorno al 12 per cento". Lo ha affermato il direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale. Alla luce di questi numeri "è necessario mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza e continuare a vaccinare". Ci sono però dei dati positivi come il fatto che "anche questa settimana l'incidenza mostra una tendenza ad una leggera diminuzione. Il valore Rt è anche in diminuzione", ha aggiunto.(Rin)