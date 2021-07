Carceri: Sisto, non rivedremo mai più immagini come quelle di Santa Maria Capua Vetere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi che il ministero ha individuato, a cominciare dall'installazione di sistemi di videosorveglianza nei corridoi degli istituti penitenziari, hanno un obiettivo: far sì che non si rivedano mai più immagini come quelle di Santa Maria Capua Vetere". Lo ha detto a RaiNews24 il sottosegretario alla Giustizia con delega alla polizia penitenziaria, Francesco Paolo Sisto. "Non possiamo che esprimere ferma condanna per comportamenti che hanno comportato una sorta di sospensione dello stato di diritto. Questo anche a difesa della Polizia penitenziaria, i cui agenti sono nella stragrande maggioranza persone di grande competenza e coraggio", ha concluso. (Rin)