Abruzzo: Turismo, fondi per sostenere la rete dell'accoglienza

- E' stata pubblicata, oggi, sul Burat (Bollettino ufficiale Regione) la determina con la quale sono state approvate le due graduatorie relative all'Avviso per l'erogazione di contributi ai Comuni della regione Abruzzo per lo sviluppo della rete di informazione e accoglienza turistica e iniziative di promozione turistica di interesse locale. Nello specifico, in relazione alla prima graduatoria, saranno finanziati, con un contributo di 20 mila euro, i primi cinque progetti dei Comuni non ricadenti nei distretti turistici e cioè quelli proposti dai comuni di Montesilvano, Giulianova, Vasto, Ovindoli e Tortoreto. Anche riguardo alla seconda graduatoria, quella relativa ai progetti presentati dai Comuni appartenenti ai distretti turistici, saranno finanziati i progetti dei primi cinque Comuni. Si tratta di Roccamorice, Sulmona, L'Aquila, Guardiagrele e Poggio Picenze, comune capofila con Fossa e Santo Stefano di Sessanio. "E' stata eccezionale la risposta dei Comuni, che ringrazio per l'ampia partecipazione nonostante la tempistica ridotta - ha dichiarato l'assessore al Turismo, Daniele D'Amario - tanto è vero che in soli 15 giorni di pubblicazione del bando, sono pervenute agli uffici regionali ben 56 proposte. Un plauso merita anche la struttura del Dipartimento Turismo che ha operato con grande solerzia. Una cosa è certa - ha aggiunto l'assessore - i Comuni hanno bisogno del nostro aiuto per fornire servizi di qualità ai turisti. Per questo, chiederò di aumentare lo stanziamento assegnatomi in dotazione per permettere lo scorrimento delle graduatorie dei tanti validi progetti presentati dai Comuni. L'accoglienza nel nostro Abruzzo - ha concluso - è un importante biglietto da visita da mostrare ai nostri ospiti". L'obiettivo dell'Avviso era quello di sostenere concretamente il processo di ammodernamento e riorganizzazione del settore, per rendere gli uffici turistici della regione Abruzzo (Uffici Iat, Infopoint, Corner informativi) sempre più preparati ad accogliere ed informare al meglio il turista.(Gru)