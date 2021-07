Cultura: a Berlino inaugurata mostra "Sardegna Isola Megalitica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurata a Berlino la mostra internazionale "Sardegna Isola Megalitica - Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo", che resterà al Museo statale della preistoria e delle protostoria fino al 30 settembre 2021. "Una testimonianza dell'immenso patrimonio archeologico della Sardegna, all'interno di uno dei musei più importanti in Europa - ha detto l'assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, presente all'evento svoltosi nella serata di ieri - evidenzia l'unicità della storia e della dimensione culturale della nostra Isola. Un'iniziativa culturale prestigiosa che rafforza la presenza della Sardegna nel mercato turistico internazionale e rilancia la sua immagine". La Sardegna, "dopo ben 40 anni, torna protagonista con la sua cultura in un museo berlinese, che per l'occasione ha messo a disposizione alcune delle sue sale più belle - ha continuato Chessa - 'Sardegna isola megalitica' è una mostra itinerante che ha permesso di instaurare una proficua collaborazione con prestigiosi musei internazionali, anche in vista di future iniziative di promozione dell'Isola, che potrà mettere in vetrina la sua cultura antica caratterizzata da un'identità peculiare e un fascino unico". (segue) (Rsc)