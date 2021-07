Cultura: a Berlino inaugurata mostra "Sardegna Isola Megalitica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la Germania, la Mostra si trasferirà al Museo statale Ermitage di San Pietroburgo (1 settembre 2021), al Museo archeologico nazionale di Salonicco (primo dicembre 2021) e chiuderà al Mann di Napoli nel mese di settembre 2022. L'evento, finanziato con fondi europei, è promosso dalla regione Sardegna con il Museo archeologico di Cagliari e la direzione regionale dei Musei della Sardegna, con il patrocinio dei ministeri della Cultura e degli Affari esteri, la collaborazione della Fondazione di Sardegna e il coordinamento generale di 'Villaggio globale international'. "La cultura rappresenta uno dei filoni turistici possibili e strategici, che la Regione intende rilanciare e valorizzare per la ripresa all'indomani del difficile periodo pandemico, investendo sulle sue bellezze e ricchezze, che non sono esclusivamente ambientali e paesaggistiche - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo regionale sardo -. La Sardegna possiede uno straordinario patrimonio archeologico e culturale, che merita di essere valorizzato e promosso, anche attraverso il racconto delle storie che lo caratterizzano, proponendosi come meta di turismo culturale. L'esposizione mette in vetrina Il fascino di una storia unica e suggestiva, un valore aggiunto della nostra offerta turistica che può contribuire a raggiungere anche l'obiettivo della destagionalizzazione dei flussi. La sfida è quella di rendere la Sardegna attraente per tutto l'anno, offrendo un'esperienza di qualità, alla scoperta di una storia e di una cultura tanto straordinarie quanto poco conosciute". (segue) (Rsc)