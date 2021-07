Campania: centrodestra, trasporti, Clp rischia di sparire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "Arriviamo così al 2021 senza che «mai siano state rilevate anomalie di sorta rispetto ai movimenti e ai conti di Clp. A gennaio 2021, la Prefettura di Napoli impone alla Regione Campania di provvedere all'affidamento delle tratte gestite da Clp ad altra azienda entro il 31 agosto 2021; senza dunque attendere l'esito della gara europea che, causa Covid, è stata spostata a maggio 2022. Il che significa non solo un danno economico per l'azienda, considerato che la legislazione vigente imporrebbe una temporaneità della gestione straordinaria, ma anche una modalità irrituale di gestione dell'amministrazione straordinaria che impedisce al soggetto economico, dopo oltre otto anni di commissariamento, di poter riprendere la normale vita aziendale". E questo senza considerare i "ritardi della Regione nel pagamento dei corrispettivi" che di certo aggravano ancor di più il bilancio. Nel frattempo, la Regione Campania ha pianificato una sorta di «fusione fredda» tra due aziende partecipate: Eav e Air. Secondo il centrodestra: "Manovra che appare di complessa realizzazione» ancorché approvata dal Consiglio in data 18 maggio. A questa fusione fredda, la Regione vorrebbe far seguire un assorbimento da parte di Air (ed Eav) delle tratte gestite dalla Clp Spa e della gestione Fallimento Buonotourist Srl, senza però «definire le modalità e i tempi delle procedure individuate". (segue) (Ren)