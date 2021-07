Sardegna: nata la Fondazione per Mont'e Prama, i giganti resteranno a Cabras (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le statue di Mont'e Prama, in particolare, sono gli unici esempi di statuaria in pietra del periodo nuragico (900-700 a.C.) ritrovati fino ad ora in Sardegna, e uno dei più antichi esempi di statuaria nell'ambito del Mediterraneo. "Da oggi si potranno realizzare grandi cose - osserva Solinas -. La nascita della Fondazione segna un punto di svolta perché potrà contribuire a creare, attraverso una economia della cultura che esiste e che in Sardegna è ben rappresentata da siti importanti come quello di Barumini, nuove forme di sviluppo in grado di rendere il territorio e la Sardegna più attrattivi. Siamo il Paese al mondo che ha la maggiore quantità di beni archeologici - dice ancora Solinas -. Di questi la Sardegna ne detiene oltre un quinto. Cabras, in un territorio relativamente circoscritto, porta i segni di una grande civiltà nuragica da riscoprire anche nella sua narrazione storica, da tutelare e da valorizzare". (Rsc)