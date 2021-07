Napoli: c'è il Pride, cambia il traffico nell'area di piazza Dante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di traffico dalle ore 15 del giorno 3 alle ore 2 del giorno 4 luglio 2021 da adottarsi in occasione della manifestazione "Napoli Pride" che si svolgerà a piazza Dante. Lo ha riferito il Comune di Napoli in una nota. Dalle ore 15 del giorno 3 luglio alle ore 2 del giorno 4 luglio 2021, il divieto di transito veicolare in via Enrico Pessina, nel tratto da angolo via Conte di Ruvo a piazza Dante; piazza Dante; via Toledo, nel tratto da piazza Dante a piazza 7 Settembre, ad esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza, delle Forze dell'Ordine e di quelli a servizio della Protezione Civile". (Ren)