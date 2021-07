Trasporto aereo: firmata lettera d'intenti Enac-Enav-Save per mobilità aerea urbana sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata firmata oggi una lettera di intenti tra Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, Enav, società che gestisce il traffico aereo civile nazionale, e Save, società di gestione del sistema aeroportuale Venezia–Treviso, per la realizzazione di attività comuni a favore dello sviluppo dei nuovi concetti di mobilità aerea urbana sostenibile. Lo rende noto un comunicato. L’accordo disciplina le modalità di collaborazione tra le parti per lo scambio reciproco di informazioni e per l’organizzazione di iniziative congiunte in materia, finalizzate allo sviluppo di servizi di mobilità aerea urbana, che siano efficienti, sicuri, sostenibili e interoperabili con le infrastrutture aeroportuali e con quelle di trasporto pubblico. L’obiettivo comune consiste nello sviluppare insieme uno studio che definisca la compatibilità dell’utilizzo di droni evitando interferenze con le rotte aeree. L’aeroporto di Venezia si candida a portare avanti i progetti relativi alla mobilità aerea avanzata con mezzi aerei con e senza pilota a bordo, inclusi i droni, con infrastrutture dedicate, anche in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina del 2026, nell’ambito dei quali lo scalo lagunare costituirà un elemento fondamentale nell’organizzazione e nella gestione dei flussi aerei e della mobilità urbana ed extra urbana, rappresentando la porta di accesso a Cortina e alle infrastrutture sportive predisposte per le olimpiadi. (segue) (Com)