Trasporto aereo: firmata lettera d'intenti Enac-Enav-Save per mobilità aerea urbana sostenibile (2)

- L’obiettivo comune di Enac, Enav e Save è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini armonizzando l’innovazione con la sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale. La mobilità aerea urbana è, infatti, un concetto tecnologico e operativo in fase di sviluppo per consentire il trasporto di persone, merci e forniture, anche medicali, attraverso l’utilizzo di velivoli elettrici, particolarmente innovativi e ambientalmente sostenibili, a decollo e atterraggio verticale (denominati Vtol- vertical take off landing), instradati in corridoi aerei dedicati ai loro spostamenti, ottimizzando i tempi di viaggio, riducendo i consumi e le emissioni e migliorando la qualità della vita. L’accordo odierno rappresenta un ulteriore tassello dell’iniziativa avviata dall’Enac “Creation of an Italian ecosystem for Advanced Air Mobility (Aam)”- Creazione di un Ecosistema italiano per la Mobilità Aerea Avanzata - con le istituzioni di riferimento e i principali player del settore, per lo sviluppo della nuova mobilità che permetta all’Italia di giocare un ruolo da protagonista nell'adozione e nella fornitura di prodotti di mobilità aerea integrate, favorendo la crescita di un ambiente attrattivo per le attività di sperimentazione e abilitazione di tecnologie innovative, per guidare la nazione verso la terza dimensione. (Com)