Covid: Gelmini, Comuni baluardo Stato durante pandemia, sindaci non sono un costo

- Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, intervenendo all’assemblea nazionale di Ali, in corso a Bologna, ha ringraziato "tutti i sindaci e gli amministratori locali che durante questa pandemia sono stati in primissima linea nelle attività di contrasto al virus e di sostegno alle popolazioni e delle economie locali. I Comuni - ha sottolineato - sono stati il baluardo dello Stato durante il Covid e hanno rappresentato un punto di riferimento indispensabile per i cittadini ma anche per le istituzioni nazionali. Talvolta purtroppo, nella storia recente, la furia dell’anti-politica vi ha associati alla casta, ma se c’è una cosa di cui sono certa è che voi non siete casta e neanche costi. Siete invece una risorsa per il Paese. E dobbiamo fare in modo che la politica nazionale tenga in maggiore considerazione le vostre istanze e i vostri problemi”, ha concluso. (Com)