Donne: Carfagna, violenza maschile fenomeno strutturale da punire severamente (3)

- "Ringrazio - conclude Carfagna - le Forze dell'ordine per lo straordinario lavoro che fanno. Il loro impegno è prezioso ed è compito dello Stato fare in modo che siano dotate di risorse, di mezzi, di strumenti adatti a contrastare questo fenomeno dilagante e a proteggere le vittime. Solo con un grande impegno da parte di tutti possiamo far sì che la rete di protezione attorno alle vittime sia realmente efficace. Un impegno che richiede dedizione, che darà i suoi frutti nel tempo ma è l'unica strada che può estirpare questa piaga, una piaga che non risparmia nessuno strato sociale e culturale, nessun area del nostro Paese che ha costi economici, sanitari e umani ragguardevoli, che intralcia le donne e la loro realizzazione personale". (Rin)