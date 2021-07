Piemonte: Icardi, il futuro dell'ospedale Maria Adelaide? Nulla è deciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Sul futuro del Maria Adelaide nulla è deciso. Sei mesi fa la Regione ha chiesto alla Città della Salute di sospendere le procedure per l'alienazione dell'immobile, il cui utilizzo potrebbe essere valutato nell'ambito delle necessità legate alle Universiadi. Nel frattempo, il nuovo scenario determinato dal Pnrr richiede un ulteriore approfondimento per un eventuale riutilizzo della struttura ai fini della medicina territoriale. Nelle prossime settimane, tutte queste opzioni verranno attentamente valutate, non senza tenere conto dei bisogni di offerta sanitaria del quartiere interessato". Cosi l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, al termine dell'incontro con una delegazione di manifestanti che sostengono la necessità di riaprire il presidio sanitario Maria Adelaide di Torino, chiuso da anni. Domani l'assessore porterà la petizione consegnatagli dai manifestanti all'attenzione della Giunta.