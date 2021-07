Recovery: Gelmini, per attuarlo serve il turbo, contributi enti locali e Regioni fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vostra assemblea è dedicata alla sfida della velocità, è un tema quanto mai azzeccato: pur con tutte le difficoltà che ci sono state, dobbiamo alla forte accelerazione che è stata data alla campagna vaccinale se oggi possiamo guardare con maggiore ottimismo al futuro, se possiamo contare di resistere alle varianti attuali e prossime del virus, se totalizzeremo in questi due anni un recupero in termini di Pil che forse posizionerà il Paese ad un livello più alto di quello pre-Covid. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo all’assemblea nazionale di Ali, in corso a Bologna. “Consentitemi di dirlo, veloce è stata l’azione del governo anche su altri settori. In poco più di tre mesi abbiamo riscritto il Pnrr, varato le prime due riforme strategiche - semplificazioni e Pa -, stanziato con i due decreti Sostegni 70 miliardi di euro. Ora tuttavia abbiamo un impegno ancora più sfidante: per attuare il Pnrr nei cinque anni previsti occorrerà mettere il turbo, non basterà andare veloce. E in questo il vostro contributo, il contributo degli enti locali e delle Regioni sarà fondamentale”, ha concluso Gelmini. (Com)