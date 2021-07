Sicurezza: Molteni, a Bologna un milione e 600 mila euro per progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni sottolinea in una nota di essere "molto soddisfatto per l'incontro di oggi a Bologna con gli esponenti delle Istituzioni e i vertici delle Forze dell'Ordine. Ho voluto esprimere la mia gratitudine per l'impegno quotidiano e costante per la sicurezza dei cittadini, impegno che permesso la tenuta sociale del Paese, soprattutto nei difficilissimi 15 mesi della pandemia da Covid-19. Abbiamo affrontato le tematiche del territorio e ho apprezzato la proficua e stretta collaborazione della squadra 'Stato'. C'è coesione - prosegue - nell'intraprendere azioni a favore dei cittadini e importante è la collaborazione del sindaco, che conosce a fondo i bisogni e le istanze del territorio. Ho trovato molto interessante anche l'azione di cooperazione con l'Università per la sicurezza urbana, azione che va oltre ai tecnicismi posti in essere dalle Forze dell'Ordine. Ho voluto poi portare anche un forte segnale di interesse da parte del governo per la città di Bologna. Oggi è stato firmata dal ministro Lamorgese, in continuità con il ministro Salvini, la delibera per finanziare il fondo per la sicurezza urbana: 65 milioni ripartiti per il trienno 2021-2023. Il 60 per cento del fondo andrà alle città metropolitane e Bologna avrà a disposizione un milione e 600mila euro per progetti incentrati alla sicurezza urbana. Sempre in questa ottica in città arriveranno altri 19 agenti di Polizia in forza alla Questura. Inoltre, in Regione ci saranno importanti rinforzi estivi delle Forze dell'Ordine anche nelle zone turistiche, 390 unità che saranno così suddivise: 35 a Ferrara, 37 a Forlì Cesena, 61 a Ravenna 257 a Rimini. Uomini e donne in divisa che con professionalità, senso del dovere ed equilibrio garantiranno la sicurezza di tutti i cittadini e dei turisti. Perché un turismo sicuro è un turismo di qualità".(Com)