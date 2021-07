Covid: Garante Privacy, dubbia legittimità iniziative Regioni su certificato verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’incidenza" del certificato verde per gli spostamenti "su materie coperte da riserva di legge statale ha poi reso necessario evidenziare la dubbia legittimità di autonome iniziative regionali sul tema, come del resto di app gestite da società private volte ad accertare la negatività dei partecipanti a determinati eventi, al di fuori delle ipotesi normativamente previste". Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nel corso della sua Relazione annuale. (Rin)