Sardegna: report Cna, timidi segnali di ripresa dell'edilizia ma anche qualche incognita

- Seimilacinquecento posti di lavoro in più e un giro di affari che ha toccato il tetto dei 4,7 miliardi di euro. Sono i numeri relativi al 2020 del settore edilizio della Sardegna che compaiono, nero su bianco, nel report stilato da Cna. Un timido segnale di ripresa nonostante le difficoltà della pandemia. Un risultato sul quale ha pesato l'introduzione dei bonus per la riqualificazione energetica degli edifici e dalla riconferma di altri incentivi già avviati che hanno convinto tanti sardi a ristrutturare casa. "Le manutenzioni ordinarie degli edifici sono diventate il primo mercato delle costruzioni regionali - spiegano Francesco Porcu e Daniele Palmas, rispettivamente segretario regionale della Cna e vice presidente Cna Costruzioni - con 1,6 miliardi di euro, superando quindi il mercato residenziale, fermo a 1,5 miliardi". Risultati incoraggianti, ma anche più di un'incognita, come l'aumento dei prezzi delle materie prime utilizzate nei cantieri: legno, acciaio, cemento e impalcature hanno registrato dallo scorso autunno rincari del 60 per cento. "Un'impennata di prezzi per certi versi comprensibile in un periodo di ripartenza - osserva Porcu - che ha però contribuito a bloccare più di un cantiere nell'isola. Ecco perché ci auguriamo sia solo una fase passeggera che lascerà a breve il campo a un ritorno alla normalità delle quotazioni. Le ingenti risorse in arrivo dal Pnrr dovranno essere gestite con efficienza da una pubblica amministrazione preparata alla mole enorme di burocrazia che dovrà essere smaltita - dice ancora il segretario della Cna -. Senza contare l'importanza che una fetta cospicua dei fondi a disposizione delle costruzioni isolane finisca alle imprese locali, spesso troppo piccole e poco organizzate per potersi attrezzare e intercettare gli appalti che non mancheranno nei prossimi anni". (Rsc)