Terzo Settore: siglato accordo tra Amesci e la cattedra Unesco dell'università Federico II (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dall’intesa tra Amesci e la Cattedra Unesco della Federico II nasce un’alleanza per favorire una crescita culturale e sociale che possa portare nel presente delle nuove generazioni l’idea di futuro tracciata dall’Agenda 2030 dell’Onu” ha dichiarato Enrico Maria Borrelli, presidente di Amesci. “La pandemia ha fatto vacillare valori, scelte e priorità” ha affermato Borrelli. “Ringrazio la professoressa Colao per questo importante accordo che ci permetterà di entrare nelle scuole per realizzare interventi formativi, attraverso le tecniche dell’educazione non formale, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani e promuovere il valore della ‘salute’ come priorità". Colao ha detto: “E’ bello firmare un accordo proprio durante una manifestazione come la nostra e ripartire da questa giornata di partecipazione nel senso pieno della parola. Volontariato, impegno, professionisti, aziende che hanno deciso di sostenere un’iniziativa come donne che si colloca nel pieno della mission dell’Agenda 2030. La Cattedra Unesco Federico II e tutto il suo staff è lieta di poter avviare una collaborazione stretta con Amesci per promuovere ai cittadini, specialmente i più giovani, il ‘valore’ della sostenibilità e della salute”. (Ren)