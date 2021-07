Campania: M5s, al via lavori aeroporto Salerno entro 30 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cammarano e Gaudiano hanno aggiunto: "La Campania e la Provincia di Salerno stanno per dotarsi finalmente di una nuova porta di accesso e di una opportunità irripetibile. Ora però dobbiamo impegnarci tutti, sia a livello istituzionale che in sinergia con i privati, per farci trovare pronti. Va programmata da subito una nuova offerta turistica coerente con il nostro territorio e con la nuova domanda turistica internazionale. Natura, trekking, cultura, borghi e aree interne dovranno essere al centro dell'immagine della nostra regione e di un nuovo sviluppo sostenibile e destagionalizzato". Quindi i due esponenti del Movimento 5 stelle hanno concluso il loro intervento e hanno affermato: "L'aeroporto di Pontecagnano è un'opportunità che non dobbiamo farci sfuggire". (Ren)