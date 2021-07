Sardegna: campagna antincendio 2021, firmata la convenzione tra Regione e Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato rinnovato anche quest'anno l'accordo di collaborazione con il Corpo dei Vigili del fuoco per la campagna antincendio, con la firma della convenzione per il 2021. "La regione Sardegna con non pochi sforzi, anche economici, ha messo in campo anche quest'anno un grande apparato di uomini e mezzi in piena sinergia tra tutte le istituzioni - ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Gianni Lampis, nel corso della presentazione della campagna antincendio 2021 alla presenza del Prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, e del direttore regionale dei Vigili del fuoco -. Questo per garantire la sicurezza, l'incolumità e la tutela del nostro patrimonio ambientale che rappresenta, come più volte abbiamo ribadito, il più grande tesoro che abbiamo ricevuto in eredità e che abbiamo il dovere di trasferire a chi verrà dopo di noi". In cifre, la campagna antincendio 2021 prevede un totale di 7.084 unità di personale a terra. Il Corpo forestale è presente con 700 uomini e 225 mezzi, le organizzazioni di volontariato saranno presenti sul territorio regionale con 2.523 volontari con 308 mezzi. I Barracelli mettono in campo 1.221 unità con attività di sorveglianza più ulteriori 590 uomini con funzioni di avvistamento, con 96 mezzi di sorveglianza e 64 impegnati negli avvistamenti. Agenzia Forestas mette a disposizione 847 unità di personale con ruoli operativi più 403 unità di personale nelle vedette con 240 mezzi. "Anche quest'anno - ha sottolineato Lampis - la regione Sardegna si avvarrà del prezioso contributo del Corpo dei Vigili del fuoco che puntualmente supporta il sistema Regionale, laddove ci siano necessità, con 800 uomini e almeno 100 mezzi. La Convenzione prevede il finanziamento di 600 mila euro a favore dei Vigili del fuoco. Di questi 400 mila serviranno a garantire le spese del personale che vedrà nuove presenze in aggiunta al contingente normalmente presente nel corso dell'anno, con l'apertura delle nuove sedi che saranno operative in questo periodo di massima allerta". (segue) (Rsc)