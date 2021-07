Sardegna: campagna antincendio 2021, firmata la convenzione tra Regione e Vigili del fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La flotta aerea prevede la presenza dei Canadair, che anche quest'anno il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha dislocato, di comune accordo con la Regione, nell'aeroporto di Olbia. Dal 1 luglio al 31 agosto confermata la presenza di tre velivoli, mentre dal 1° al 21 settembre i mezzi scenderanno a due. Confermata anche la presenza di un elicottero Ab412 dell'Esercito dal 15 giugno al 30 settembre di base ad Elmas. La flotta regionale è composta da undici elicotteri dispiegati in altrettante basi elicotteristiche sparse su tutto il territorio regionale: Fenosu, Marganai, San Cosimo, Limbara, Anela, Farcana, Sorgono, Bosa, Alà dei Sardi, Pula e Villasalto. Elicotteri che hanno una capacità di carico di 900 litri. A questi si aggiunge poi il Super Puma, presente nella base di Fenosu che, in questo caso, ha la capacità di carico di 4.000 litri. Come lo scorso anno, il Corpo dei Vigili del fuoco mette a disposizione, in caso di emergenza il proprio elicottero dislocato nella base di Alghero. Rispetto alla stessa data dell'anno precedente si registrano circa 100 incendi in più, ma al contrario si ha una media della superficie percorsa dalle fiamme inferire del 53 per cento. "La campagna antincendio - ha voluto sottolineare l'esponente della Giunta Solinas - rappresenta da anni un fenomeno che merita, anche all'interno della programmazione politica regionale una assoluta priorità. Lo sforzo economico affrontato è di circa 30 milioni di euro, ma quando c'è di mezzo la vita delle persone e la protezione del nostro patrimonio boschivo, non ci possono essere calcoli ragionieristici". (Rsc)