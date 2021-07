Campania: centrodestra, trasporti, Clp rischia di sparire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Clp, azienda che assicura il trasporto pubblico per conto della Regione Campania e della Città metropolitana di Napoli, una delle poche in salute di tutto il Meridione, rischia di essere estromessa dal mercato, con tutte le conseguenze occupazionali che ne deriveranno, a causa di fatti risalenti nel tempo e che hanno coinvolto persone che da un lungo periodo non fanno più parte della compagine sociale". È quanto hanno affermato in una mozione, indirizzata al presidente del Consiglio regionale, gli esponenti del centrodestra campano Stefano Caldoro, Annarita Patriarca, Massimo Grimaldi, Severino Nappi, Michele Schiano Di Visconti e Marco Nonno: "Nel maggio 2012, a seguito del fallimento dell'Azienda casertana mobilità e servizi (Acms), la Clp ne eredita, su affidamento della Regione Campania, la gestione delle tratte (11 milioni di km all'anno) con consequenziale assorbimento, da parte dell'azienda, di ben 445 unità lavorative. Nel luglio 2013 la Clp viene colpita da interdittiva antimafia emanata dalla Prefettura di Napoli. Due anni dopo, nel febbraio del 2015, l'Ufficio territoriale di Governo dispone l'Amministrazione straordinaria temporanea della società nella parte riguardante i contratti di servizio del trasporto pubblico locale, perché la Regione Campania ha in corso una gara a evidenza europea per l'affidamento delle autolinee regionali per cui, come da norma, i contratti di servizio con la Clp vengono gestiti, fino all'esito delle procedure concorsuali, da amministratori straordinari (e temporanei)". (segue) (Ren)