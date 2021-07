Campania: centrodestra, trasporti, Clp rischia di sparire (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i firmatari della mozione: "Air però sarebbe anche costituita in Associazione temporanea di imprese proprio per la gara a evidenza europea per l'affidamento delle autolinee di trasporto pubblico locale a carattere regionale. Posizione che, se confermata, potrebbe consentirle un ingiusto vantaggio competitivo. Inoltre, sempre l'Air, per organizzazione aziendale e dimensione dell'autoparco», non sarebbe in condizione di «far fronte ai servizi di trasporto pubblico locale". Quindi gli esponenti del centrodestra hanno affermato: "La Clp serve 130 Comuni, oltre a raggiungere Lazio, Puglia e Molise; dispone di quattro impianti, di oltre 290 autobus adibiti al trasporto pubblico locale, e impiega 443 dipendenti oltre a circa 70 lavoratori dell'indotto. La società, inoltre, ha avuto parte rilevante nei servizi delle Universiadi 2019 e nei servizi straordinari durante la fase più buia dell'emergenza Covid". E infine: "Ridimensionarla e cancellarla dal mercato per fatti avvenuti un decennio fa, che non hanno prodotti effetti giudiziari sulla vita aziendale, significa mettere a rischio centinaia di posti di lavoro. Ragion per cui, i consiglieri di centrodestra, richiedono un urgente ritorno in aula dei provvedimenti di riorganizzazione del trasporto pubblico locale «per un più compiuto approfondimento della criticità in oggetto, con relativi tempi e modalità". (Ren)