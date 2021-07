Donne: Carfagna, violenza maschile fenomeno strutturale da punire severamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio la professoressa Annamaria Colao per avermi invitata a parlare di un argomento che mi sta molto a cuore, che avrà sempre la mia massima attenzione e il mio massimo impegno. I dati Istat sono chiari a tutti noi, così come è chiara la triste realtà per cui le donne, le ragazze, le bambine subiscono violenza soprattutto da chi dovrebbe proteggerle e amarle, spesso da qualcuno che ha le chiavi di casa". Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, nel suo intervento al Festival della salute e del benessere femminile, organizzato dalla Cattedra Unesco, Università Federico II di Napoli, dal 30 giugno al 3 luglio al Lungomare Caracciolo di Napoli. (segue) (Rin)