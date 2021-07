Donne: Carfagna, violenza maschile fenomeno strutturale da punire severamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo buone leggi conquistate negli anni fuori e dentro il Parlamento - ha ricordato Carfagna - con un impegno trasversale di donne, talvolta schierate su fronti politicamente opposti, eppure sappiamo che anche le buone leggi non bastano. La violenza maschile affonda le sue radici in uno squilibrio di libertà, autonomia e potere tra i sessi. E' un fenomeno strutturale che deve essere perseguito e punito severamente e soprattutto va combattuto a livello culturale. Dobbiamo cominciare dalle scuole, educare i bambini e i giovani di entrambi i sessi, fare formazione sensibile e di qualità in ogni ambito della giustizia penale, civile, minorile perché la violenza sia riconosciuta e chi la denuncia venga sostenuto e accompagnato in tutte le tappe che ne conseguono. (segue) (Rin)