Covid: vaccini in vacanza, prenotati in un giorno 300 piemontesi diretti in Liguria

- Da oggi, sulle piattaforme per la gestione dei vaccini di Liguria e Piemonte, i cittadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci territori possono richiedere la somministrazione della seconda dose nel luogo in cui si trovano in villeggiatura. Ad oggi si sono prenotati 300 piemontesi per farsi vaccinare in Liguria (100 Asl 1 Imperiese, 165 Asl 2 Savonese, 10 Asl 3 Genovese, 21 Asl 4 Chiavarese, 4 Asl 5 Spezzino) e 61 liguri per farsi vaccinare in Piemonte (17 Asl Alessandria, 2 Asl Asti, 1 Asl Biella, 21 Asl Cuneo1, 3 Asl Città di Torino, 9 Asl Torino 3 Collegno e Pinerolo, 4 Asl Torino 4 Ciriè, Chivasso e Ivrea, 4 Asl Verbano-Cusio-Ossola). “Siamo contenti dell’ottimo riscontro registrato già in questa prima giornata di avvio del nostro progetto di reciprocità per la somministrazione dei richiami ai turisti piemontesi e liguri che si trovano in vacanza nei rispettivi territori - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. È la prova dell’utilità di questa iniziativa che ha l’obiettivo di portare il vaccino il più possibile vicino alle persone, agevolando ogni situazione possa garantire il completamento della copertura vaccinale”. (segue) (Rpi)