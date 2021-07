Covid: Piemonte, incidenza dei casi calata del 43 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana tra il 21 e il 27 giugno in Piemonte l’incidenza dei nuovi casi di Covid si è ridotta di oltre il 43%, in maggior misura rispetto alla settimana precedente. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi, pari a 0.56, resta costante. La percentuale di positività dei tamponi cala ulteriormente passando da 0.5% a 0.3%. Ancora ridotti i tassi di occupazione dei posti letto ordinari (dal 4% al 3%) e in terapia intensiva (dal 4% al 2%). Calano i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.(Rpi)