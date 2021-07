Infrastrutture: Morelli (Mims), ponte sullo Stretto necessità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, nel corso del suo intervento alla convention Alis a Sorrento, ha sottolineato che "stiamo lavorando per rendere strutturali gli incentivi Marebonus e Ferrobonus. Ci sono 4 miliardi per gli interventi di ammodernamento e potenziamento dei porti, quelli fondamentali sono Trieste e Genova, perché ci collegano alla Mitteleuropa e movimentano ingenti carichi di merci, ma la valorizzazione di Civitavecchia, Ravenna e Gioia Tauro non deve essere dimenticata". Nella parte conclusiva del suo intervento, il viceministro è tornato su uno dei suoi temi di bandiera: "Voglio lanciare una provocazione: abbiamo il miracolo di avere una piattaforma logistica naturale in mezzo al Mediterraneo, si chiama Sicilia e diventerà sempre più cruciale in previsione della crescita economica dei Paesi subsahariani. In Sicilia, grazie al Pnrr, c'è l'opportunità di adeguare i trasporti agli standard europei e di investire sull'alta velocità verso Reggio Calabria, sarebbe assurdo pensare che, nei prossimi decenni, i treni continuino ad arrivare a Reggio Calabria per poi essere sezionati e traghettati dall'altra parte, insomma il ponte sullo Stretto di Messina è una necessità di questo Paese", ha concluso. (Com)