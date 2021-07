Lavoro: Filt Cgil su Air Italy, bene accordo che evita licenziamenti, ora al lavoro per soluzione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una lunga e complicata trattativa finita in tarda serata siamo riusciti a sventare 1.450 licenziamenti che potevano essere i primi dopo la fine del blocco. Lo sottolinea il segretario nazionale della Filt Cgil Fabrizio Cuscito sull'intesa raggiunta al ministero del Lavoro che prevede il prolungamento della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2021 per i lavoratori Air Italy, aggiungendo che "in un contesto molto difficile grazie alle mobilitazioni unitarie e al lavoro congiunto con i ministeri competenti in particolar modo con il ministero del lavoro abbiamo evitato i licenziamenti collettivi del personale della compagnia. Ora - spiega infine Cuscito - bisogna fare presto e lavorare congiuntamente in maniera serrata con ministero dello Sviluppo economico, ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Regioni Sardegna e Lombardia, azienda e liquidatori per trovare una soluzione industriale e garantire un futuro ai lavoratori ed alle rispettive famiglie". (Com)