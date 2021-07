Sardegna: Air Italy, è quasi fatta per l'intesa sul rinnovo della Cig ai 1.400 lavoratori della compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì al prolungamento della cassa integrazione fino al prossimo 31 dicembre per i 1.400 lavoratori della ex compagnia aerea Air Italy per i quali domani dovrebbe scattare il licenziamento collettivo. E' ciò che emerso dalla riunione in video conferenza di oggi, fra sindacati, proprietà, liquidatori, rappresentanti dei ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico, Regioni Sardegna e Lombardia. L'ufficializzazione dell'accordo è rimandata a domani mattina: questo pomeriggio il Consiglio dei ministri darà il via libera al decreto legge per la proroga degli ammortizzatori sociali che dovrebbe essere subito operativo. Positive le reazioni dei sindacati che ora chiedono un tavolo interistituzionale con le Regioni Sardegna e Lombardia. "Esprimiamo soddisfazione e apprezzamento per il grande impegno del governo, delle istituzioni e dei sindacati, profuso in questa difficile vertenza che di fatto blocca i licenziamenti", sottolinea l'assessore del lavoro, Alessandra Zedda, al termine della riunione, in videoconferenza, con i rappresentanti del ministero del Lavoro, delle infrastrutture e dello Sviluppo economico, i liquidatori e le rappresentanze sindacali. (segue) (Rsc)