Napoli: Caso (M5s), dopo scioglimento Stato dia segnale ai cittadini di Marano

- "E' stata un'interlocuzione molto fruttuosa, durante la quale ho voluto rappresentare quelle che secondo me sono le priorità per la nostra città. Indubbiamente, il primo punto deve essere quello di dare un segnale alla comunità maranese: lo Stato c'è. E questo segnale lo si dà solo ripristinando la legalità, lavorando in sinergia con le altre istituzioni restituendo, ad esempio, i beni confiscati alle mafie alla cittadinanza, e chiudere i rubinetti (nel vero senso della parola) ai soliti volti noti della città che non pagano le utenze dell'acqua e che fino ad oggi non hanno mai ricevuto un'interruzione del servizio idrico". Lo ha dichiarato il deputato M5s Andrea Caso a seguito dell'incontro questa mattina con il Prefetto Basilicata che ha assunto il ruolo di commissario straordinario a Marano a seguito dello scioglimento del comune per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata: "Infine, ho ricordato come si possano utilizzare i tanti percettori di reddito di cittadinanza per i lavori di pubblica utilità. C'è tanta gente che ha voglia di mettersi in gioco e non aspetta altro". (segue) (Ren)