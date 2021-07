Napoli: Caso (M5s), dopo scioglimento Stato dia segnale ai cittadini di Marano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caso ha aggiunto: "Piccole, ma importanti problematiche che danno un segnale importante e che avviano il Comune ad una strada positiva per lasciare spazio alla Giunta eletta che verrà di operare, insieme alle forze attive e sane della cittadinanza. Da parte mia, c'è la massima disponibilità a collaborare per coadiuvare una collaborazione tra le istituzioni a tutti i livelli, coinvolgendo la parte buona della nostra comunità che ha voglia finalmente di rinascere. E anche da parte della squadra prefettizia c'è stato pieno assenso in questo senso: il Prefetto si è detta assolutamente disponibile ad ascoltare e collaborare con la parte sana della nostra città". Caso ha concluso: "La sensazione è positiva e sono molto ottimista. Credo che insieme si potrà fare bene. Occorre correre: i cittadini maranesi hanno atteso troppo. E adesso sta a tutti noi restituire fiducia alle persone che, giustamente, sono stanche delle chiacchiere e si aspettano i fatti". . (Ren)