Fisco: Lega, ok rinvio Tari al 31 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tari prorogata al 31 luglio. "Soddisfazione per questa decisione del Cdm attesa da migliaia di Comuni italiani. Il termine per deliberare i provvedimenti comunali relativi alla Tari e alla tariffa corrispettiva scadeva proprio oggi. Grazie al grande lavoro di squadra della Lega al governo e in Parlamento, un sospiro di sollievo per amministrazioni e cittadini". Lo affermano in una nota i deputati della Lega Arianna Lazzarini, sindaco di Pozzonovo (Padova), e Alberto Stefani, commissario regionale Lega Veneto e sindaco di Borgoricco (Padova).(Com)