Donne: Casellati, Festival salute e benessere femminile prestigiosa iniziativa

- "Invio con grande piacere il mio saluto al Festival della salute e del benessere femminile che oggi si inaugura nella meravigliosa cornice del golfo di Napoli. Una prestigiosa iniziativa di medicina, cultura e attenzione alla qualità della vita per la quale desidero congratularmi con la professoressa Annamaria Colao, l'Università Federico II e tutti coloro che hanno messo a disposizione tempo, competenze e impegno nella sua organizzazione. Un progetto di formazione, informazione e sensibilizzazione destinato non solo alle donne ma, attraverso loro, anche a tanti nuclei familiari che spesso trovano proprio nelle figure femminili il riferimento e il centro del proprio equilibrio". Lo scrive la presidente del Senato Elisabetta Casellati nel lungo messaggio rivolto agli organizzatori e i partecipanti del Festival della salute e del benessere femminile, dal 30 giugno al 3 luglio al Lungomare Caracciolo di Napoli. "In tale prospettiva, confrontarsi su temi come l'utilità della prevenzione diagnostica, i benefici di una corretta alimentazione quotidiana o la cura del proprio benessere fisico e psicologico, diventano preziose opportunità per sviluppare nuove conoscenze e stimolare uno stile di vita sano, previdente e responsabile. Uno stile di vita fondato soprattutto sulla consapevolezza che avere a cuore la propria salute rappresenta il primo gesto intelligente e coraggioso che ogni donna può fare per sé stessa e per i propri cari. Rinnovo pertanto i miei auguri per il pieno successo di questa importante manifestazione, nell'auspicio che possa tradursi in crocevia di nuove idee, progetti e iniziative per arricchire questo percorso di tutele, valori, sicurezza e cultura della salute a cui garantirò sempre la mia adesione e il mio convinto sostegno", conclude. (Rin)