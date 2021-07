Donne: Bonetti, prioritario mettere al centro tema educazione della salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ringrazio la professoressa Colao per questo interessantissimo progetto. Oggi al termine della pandemia mettere al centro il tema dell'educazione e della salute per le donne è prioritario per rispondere a quei bisogni che sono stati manifestati da tante donne che nel corso della pandemia si sono trovate a dover essere sovraccaricate da carichi di cura e di lavoro, ma la cui salute ovviamente è stata anche sottoposta ad un carico di stress aggravato dalle responsabilità della pandemia, che ha chiesto le donne in prima linea". Lo afferma la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti al Festival della salute e del benessere femminile, organizzato dalla Cattedra Unesco, Università Federico II di Napoli, da oggi 30 giugno al 3 luglio al Lungomare Caracciolo di Napoli.