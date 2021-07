Donne: Bonetti, prioritario mettere al centro tema educazione della salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema della salute femminile - aggiunge Bonetti - è all'oggetto del dibattito e delle scelte politiche degli ultimi anni. Bisogna oggi rimettere al centro l'esperienza del femminile, lo sguardo del femminile in una dimensione integrata e armonica. E' un tema che riguarda le ragazze più giovani ma anche tutto il divenire di una donna dagli argomenti che competono al tema della prevenzione, della cura nell'ambito delle patologie ma più complessivamente la salute integrale della persona che abbiamo sperimentato in questi mesi comprendere tanti dimensioni personali e anche delle relazioni comunitarie. C'è un tema poi di assunzione delle responsabilità nel promuovere servizi dedicati alle donne, sia nell'ambito dello screening, ma anche servizi socio-sanitari, territoriali che sappiano accompagnare le donne in tutte le loro fasi di vita. Troppo spesso le donne sono lasciate a vivere nella solitudine, di fronte a questo a questo oggi la responsabilità di farci prossimi non è solo urgente ma necessaria per poter disegnare davvero l'Italia all'altezza della ripartenza che abbiamo l'occasione e il dovere di ricostruire. Sul tema della medicina di genere l'Italia ha fatto passi importanti ma deve - conclude - diventare sempre più concretezza e scelta e quindi andare a imperniare tutte le azioni sociali e sanitarie a tutti i livelli territoriali e istituzionali". (Rin)