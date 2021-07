Donne: Lorenzin (Pd), abbiamo perso grandi momenti e opportunità di prevenzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un in bocca al lupo e un incoraggiamento al Festival della salute e del benessere femminile, organizzato dalla Cattedra Unesco, Università Federico II di Napoli, da oggi 30 giugno al 3 luglio al Lungomare Caracciolo di Napoli, arriva dell'ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin. "Interveniamo tutte numerose per tornare a prenderci cura di noi dopo un anno e mezzo di Covid. Ringrazio di cuore l'organizzatrice la professoressa Annamaria Colao e tutto il team che la sostiene e che ha avuto il coraggio di dar vita in una fase difficile come quella post-pandemica ad un evento di prevenzione, di screening, di educazione e formazione alla salute della donna. E' estremamente importante tornare a prenderci cura di noi dopo un anno e mezzo di Covid. Abbiamo perso grandi momenti e opportunità di prevenzione - conclude Lorenzin - dobbiamo recuperare e farlo insieme e in sicurezza". (Rin)