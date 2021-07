Campania: Ugl, chiediamo incontro a De Luca per arginare morti bianche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ugl Campania ha chiesto un incontro con il presidente della Regione "con il fine di trovare delle soluzioni concrete a sostegno dei lavoratori e delle imprese per arginare il fenomeno delle cosiddette morti bianche sul lavoro". L'annuncio in una nota: "A livello nazionale i dati Inail hanno evidenziato che nel primo quadrimestre del 2021 ci sono stati 306 morti sul lavoro, con un incremento del 9,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. In Campania, nel corso del primo quadrimestre 2021 si è registrata una crescita pari al 30,4 per cento con 30 casi di infortuni mortali rispetto al primo quadrimestre 2020". Secondo Maria Rosaria Pugliese, segretario regionale Ugl Campania: "Occorre gettare le basi per divulgare una maggiore cultura della sicurezza sul lavoro, fatta di prevenzione, igiene e salute. In tal senso, è opportuno attivare la costituzione di una Agenzia Regionale per la Prevenzione Igiene e Sicurezza che garantisca un'azione efficiente ed efficace". (segue) (Ren)