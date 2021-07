Carceri: Conte (Leu), ridisegnare sistema, detenzione non sia confino disumano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I fatti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Ce), mostrati in tutta la loro crudezza anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, riempiono di indignazione e rabbia. È giusto che chi ha sbagliato paghi severamente. Ma sarebbe una rabbia vana se la lasciassimo nelle pagine di cronaca. Questi episodi devono richiamarci tutti a una riflessione profonda sull'istituto penitenziario nel nostro Paese". Lo ha dichiarato Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, componente della Commissione Giustizia della Camera: "Più volte ho visitato le carceri, trovando e denunciando situazioni di sovraffollamento e di inadeguatezza strutturale. Il tema della certezza della pena, elemento centrale dello Stato di diritto, non può cancellare quello della dignità della carcerazione e della necessità della rieducazione, principi cardine della Costituzione. La riforma del processo penale e dell'ordinamento carcerario, con un piano di edilizia adeguato alla funzione costituzionale della risocializzazione siano i punti cardine dell'azione del governo Draghi, come ha già indicato nelle sue linee programmatiche il ministro Cartabia". (segue) (Ren)