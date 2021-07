Carceri: Conte (Leu), ridisegnare sistema, detenzione non sia confino disumano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte ha aggiunto: "Il ricorso alla giustizia riparativa può evitare di sovraffollare inutilmente il nostro sistema, così come gli istituti dell'affidamento e della messa in prova, mentre nel contempo bisogna ridisegnare anche il sistema carcerario, con un programma di nuova edilizia, soprattutto al Sud, dove c'è bisogno sociale e necessità economica. I fondi nel Pnrr ci sono, anche per nuove assunzioni di personale giovane e formato. I modelli all'avanguardia esistono: puntino di più sulla risocializzazione, su spazi comuni e partecipati, e non solo sull'idea di segregazione e mortificazione, che per loro natura alimentano gerarchie sulla prepotenza e sulla violenza". Quindi ha concluso: "La disumanità del carcere comincia molto prima di quando quegli episodi si verificano e si manifestano. Comincia quando dimentichiamo le carceri e le releghiamo a confino disumano". (Ren)