Tav: Gariglio (Pd), da Cingolani sostegno incondizionato all'opera

- Le parole del ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, "sui benefici della Tav che potrà ridurre l'inquinamento e salvaguardare l'ambiente rappresentano un deciso cambio di passo rispetto alle posizioni di un recente passato in cui la Torino–Lione era vista, anche da ministri del governo Conte, come un'opera inutile e dannosa". Lo dichiara in una nota Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti di Montecitorio che aggiunge: "E' ora necessario che venga completata la progettazione del tratto italiano per garantire ai nostri territori di beneficiare delle nuove opportunità legate alla realizzazione dell'infrastruttura".(Com)