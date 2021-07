Trasporto aereo: presidente designato Enac incontra De Luca e società di gestione Gesac su convenzione per finanziamento scalo Salerno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sviluppo dell’aeroporto di Salerno - ha commentato il presidente designato, Pierluigi Di Palma - con il potenziamento delle infrastrutture airside e landside contribuirà a programmare la ripresa del traffico aereo che deve andare di pari passo con lo sviluppo infrastrutturale per consentire al nostro Paese e, in questo caso, alla Campania, di essere competitivi a livello internazionale e rispondere alle sfide che attendono il Mediterraneo, occupando una posizione di riferimento nel trasporto aereo di questa parte dell’Europa". In relazione alla realizzazione dei lavori, inoltre, è in corso con la Prefettura di Salerno la stipula di un "Protocollo di legalità" - conclude la nota - mirato a prevenire infiltrazioni illecite sia per le attività operative più esposte sia per monitorare eventuali compravendite a soggetti riferibili a organizzazioni criminali nell’ambito delle attività espropriative. (Com)